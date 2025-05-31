Молодая россиянка бесследно исчезла после избиения и изнасилования

Тело 24-летней девушки, пропавшей в Свердловской области после издевательств, ищут с 28 мая. Предположительно, она могла утонуть. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

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Ранее в соцсетях появился ролик, где местная жительница насильно испражняется ей на лицо.

Полиция города Карпинск разослала ориентировку на без вести пропавшую 24-летнюю Анастасию П. в середине недели. По предварительным данным, она утонула в местной реке Турья — ее тело сейчас ищут спасатели.

Издание отмечает, что пропавшая может быть жертвой издевательств, которые обсуждают в городе последние несколько дней.

Видео, на котором местная жительница насильно держит за голову девушку, сидя над ее лицом, было снято примерно за полторы недели до пропажи.

По словам местных жителей, кадры были сняты за городом, а участники съемки были знакомы. Издание “Вечерний Карпинск” со ссылкой на знакомых с ситуацией людей пишет, что девушка могла стать жертвой избиения и изнасилования.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что следователи СКР ведут расследование по факту насильственных действий, детали не раскрываются.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили и похитили мужчину в подмосковных Мытищах, когда тот утром вышел на работу.