Чернокожий «Воланд» задержан в Москве за «превращение рублей в доллары»

В Москве 40-летний мужчина знакомился с людьми и предлагал им изготовить доллары из бумаги при помощи специальной воды, порошка и тайных магических ритуалов. В подтверждение своих слов он демонстрировал мошеннический трюк с купюрами, сообщает прокуратура Москвы.

Подозреваемый брал деньги у доверившихся граждан и проводил «тайный ритуал». Затем он передавал потерпевшим пачки «долларов», которые, по его словам, нельзя было вскрывать сразу, и скрывался.

У одного из пострадавших он похитил таким способом 500 тысяч рублей, у другого 1 млн 250 тысяч рублей.

«Чтобы превратить бумагу в деньги необходимо взять купюру достоинством 5 тысяч рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов», — рассказал один из пострадавших.

Мужчина ранее был судим. Ему предъявлено обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас обвиняемый содержится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

В телеграм-каналах отмечают, что задержанный — 40-летний Таканг Ханс Таби из Камеруна. Его иронично называют «чернокожим Воландом».