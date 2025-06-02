Обстрелявший вертолет террорист добивается перевода в колонию Чечни

Доку Джантемиров, осужденный пожизненно за обстрел военного вертолета в Грозном в 2002 году, обратился с просьбой о переводе из колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительное учреждение на территории Чечни. Об этом стало известно в понедельник, 2 июня.

© Вечерняя Москва

В качестве причины боевик указал, что там проживают его близкие родственники. Его обращение во ФСИН осталось без рассмотрения.

По данным РИА Новости, после этого Джантемиров подал иск в один из московских судов, заявив, что игнорирование его просьбы вызвало сильные душевные переживания, которые привели к ухудшению здоровья, в частности к развитию язвенной болезни. В итоге суд вернул иск заявителю, пояснив, что подобный вопрос должен рассматриваться судом по месту нахождения колонии, передает агентство.

Ранее Таганский районный суд Москвы приговорил к восьми годам тюрьмы экс-председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в особо крупной растрате.