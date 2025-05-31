Мигрантка из Средней Азии решила поучить москвичей правильной жизни

Приезжая из Средней Азии ударила по лицу русского мальчика в Новой Москве якобы за то, что тот побил ее сына. Об этом пишет Readovka.

По информации издания, в одном из жилых комплексов мигрантка прямо на детской площадке дала пощечину чужому ребенку, за то, что тот с друзьями якобы избил ее сына.

Конфликт начался с того, что сын женщины стащил у ребят мяч и стал с ним убегать. Мальчишки рванули следом и отобрали мяч обратно, что ребенку не понравилось и он пожаловался маме.

По словам местных жителей, приезжая из Киргизии выскочила и начала кричать, что ее сына якобы вчетвером избили.

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Также она начала рассказывать всем, как здесь нужно жить русским людям и заявила, что отправит мальчика в ту «деревню, из который он приперся».

После оглушительных криков на малолетних детей женщина дала мальчику, который пытался объяснить, что вообще произошло на самом деле, пощечину.

Местные жители заявляют, что это не первая ее потасовка с детьми, приезжая часто обвиняет детей во всех грехах и громогласно поучает их жизни.

Сообщается, что родители пострадавшего ребенка уже обратились в полицию.

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