Иностранные студенты до смерти избили россиянина

В Ставропольском крае, предположительно, студенты местного медфарм-института из Марокко до смерти избили наркокурьера бейсбольной битой. Подозреваемые задержаны. Об этом пишет Mash.

По словам источника телеграм-канала, трагедия случилась в районе поселка Санамер Предгорного округа 27 мая. Все четверо подозреваемых — уроженцы Марокко, первокурсники местного медико-фармацевтического вуза.

На курьера они, вероятно, вышли через заказ на расправу в даркнете, за что должны были получить денежное вознаграждение. Все четверо попытались скрыться после совершения преступления, однако были задержаны полицией.

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Тело 44-летнего убитого нашли в лесу, в ста метрах от АЗС. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью и по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе мигрант из Закавказья ударил местного жителя в ходе конфликта. Мужчина впал в кому и умер в больнице.