В российском городе обнаружили тело жестоко убитой 18-летней девушки

Утром 31 мая в одной из квартир на Пулковской улице Санкт-Петербурга было обнаружено тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти, сообщает "МК в ПИтере". По предварительным данным, на теле погибшей имеются многочисленные колото-резаные ранения.

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Региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте работают следователи, полицейские и криминалисты, которые изучают обстоятельства произошедшего. Ведомство уточняет детали инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Точные причины и мотивы преступления пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемого.

Информация о ходе расследования будет обновляться по мере поступления новых данных.