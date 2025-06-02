В Забайкалье чиновники и волонтеры вышли тушить пожар

Госслужащие и волонтеры совершили первый выход на тушение лесного пожара в Забайкалье. Всего участие приняли 130 человек.

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Как сообщили в Минприроды региона, команде доверили окарауливать кромку крупного лесного пожара между селами Арахлей и Тасей.

Помогать профессиональным пожарным вызвались представители нескольких министерств, подведомственных учреждений, партий, объединений и СМИ.

Добровольцев разделили на две группы. Одна шла со стороны села Тасей к селу Арахлей, вторая - им навстречу. Они уничтожали очаги возгорания, выполняя поставленные задачи по-чиновничьи четко и слаженно. Ранцы для тушения передали администрации Читы и Читинского округа. Воду предоставила администрация Хилокского округа, "Водоканал" и местные жители. Они же организовали горячее питание для волонтеров.