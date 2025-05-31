RT: среди обвиняемых в торговле младенцами три главврача частных клиник Приморья

Среди восьми медицинских работников, обвиняемых в продаже 13 новорождённых детей за границу, трое являются главврачами частных клиник в Приморском крае, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

По словам источника RT, среди обвиняемых шесть репродуктологов, а также учредитель и гендиректор агентства по сопровождению программ по репродукции.

Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении восьми медработников, которые с 2018 по 2020 год незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей, и продали за рубеж 13 новорождённых за вознаграждение на сумму свыше 53 млн рублей.