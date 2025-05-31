Во Владивостоке разоблачили банду торговцев детьми

Во Владивостоке стражи порядка разоблачили банду из восьми врачей, продававших детей иностранцам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что схема была разработана в 2018 году и реализовывалась в течение двух лет. Врачи оформляли поддельные документы о бесплодии пациентов, а затем выращивали эмбрионов под видом лечения. После этого члены банды продавали младенцев и передавали их иностранцам.

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Предварительно, врачи успели продать 13 детей за 53 миллиона рублей. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 («Торговля людьми») УК РФ. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее в Аргентине правоохранители задержали основателя запрещенной в России тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. На Руднева и его секту обратили внимание после того, как в местную больницу в сопровождении двух женщин обратилась беременная несовершеннолетняя россиянка. На теле девушки были следы насилия, и ей не разрешали говорить. По делу задержаны еще 12 человек. Они подозреваются в причастности к торговле людьми.