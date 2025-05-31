10 человек пострадали во время налета БПЛА на Курскую область

Десять человек, в том числе двое детей пострадали от варварской атаки ВСУ на Курскую область этой ночью. Четверо доставлены в больницу бригадами скорой помощи, остальные обратились к врачам самостоятельно.

Украинские беспилотники ударили по жилым кварталам Рыльского и Льговского районов. Серьёзные повреждения получили две пятиэтажки и гостиница. В домах начались пожары, огонь оперативно потушили.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Выясняется масштаб ущерба, жителям оказывают всю необходимую помощь, сообщает "ТВ Центр".