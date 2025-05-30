В Сочи совершили нападение на Синагогу

Сочинская синагога в четверг, 29 мая, подверглась нападению. Неизвестный проник с молотком на территорию, а затем начал закидывать здание камнями.

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Об этом сообщили в пресс-службе главного раввина России.

— Примерно в 15:45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка, — говорится в сообщении.

Сторож пытался остановить злоумышленника, но последнему удалось выломать калитку и войти во двор. По данным пресс-службы, зайти в синагогу мужчина не смог, находившиеся внутри дети и преподаватели не пострадали.

— Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон, — приводит слова представителя пресс-службы раввина РИА Новости.

Нападавший задержан, в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

В начале марта сотрудниками Федеральной службы безопасности был нейтрализован террорист, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро.