Пожилая пара из Москвы отдала аферистам более 15 млн рублей

Пожилые люди из Москвы стали жертвами мошенников, отдав им более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Известия».

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Неизвестные общались с 68-летним мужчиной и его 62-летней женой в течение месяца, аферисты представлялись сотрудниками ФСБ и других структур.

Неизвестные убедили пенсионеров в том, что их средства находятся в опасности. Якобы для того, чтобы третьи лица не получили к ним доступ, наличные нужно было передавать курьерам. Так супруги сделали пять раз.

«В итоге пенсионер лишился 6,5 млн рублей, его жена — 9,1 млн», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Новокузнецке мужчина избил пенсионера по требованию мошенников. Сначала аферисты выманили деньги у нападавшего, затем отправили его в другой город, чтобы там он забрал средства у пожилого местного жителя, который не отдал им свои деньги.