При атаке ВСУ в Белгородской области тяжело ранен мужчина

В Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе мужчина получил тяжелые ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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На участке дороги Архангельское — Муром, как уточнил глава региона, FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавший с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Он в тяжелом состоянии.

После оказания необходимой помощи бригада скорой планирует, как написал Гладков в Telegram-канале, транспортировать мужчину в областную клиническую больницу.