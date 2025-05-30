Стало известно, кого Киев нанял для теракта в Москве на 9 мая

Исполнителем предотвращенного сотрудниками ФСБ и МВД России теракта был 26-летний Андрей Б. из Кировской области. Он был поклонником Адольфа Гитлера и расовой теории, а также имеет судимость по статье об экстремизме. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил Mash.

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Злоумышленника арестовали 10 мая. В 2023 году мужчина приехал из Кировской области в столицу для заработков. В феврале его завербовал украинский «Русский добровольческий корпус»*. От кураторов россиянин должен был получить СВУ и инструкции, чтобы устроить взрыв на Красной площади. За выполнение задания ему пообещали выплату и помощь с выездом за границу. 10 мая злоумышленника задержали.

— При обыске у него нашли карты с маршрутами и инструкции. Столичный СК возбудил уголовное дело по двум статьям — «Подготовка к теракту» и «Участие в террористическом сообществе». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, — передает Telegram-канал.

Москвич задержан по делу о подготовке теракта в столице

30 мая Следственный комитет России сообщил о предотвращении теракта, который готовился по указанию украинских спецслужб. Следователи обнаружили у фигуранта дела телефон с перепиской с куратором из Киева — он дал задание взять «схрон», который находился в одном из московских лесопарков.

*Запрещенная террористическая организация.