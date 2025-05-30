СМИ: Американский подросток убил всю семью, узнав, что он приемный

14-летний Мейсон Сиск из американского штата Алабама убил всю свою семью после того, как его мать рассказала о том, что он приемный. О трагедии написали в СМИ.

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Проблемы начались, когда семья 38-летнего Джона и 35-летней Мэри, в которой было еще трое детей — шести, четырех лет и младенца шести месяцев, вернулась из отпуска. Мейсон стал странно себя вести: в школе проявлял агрессию, а дома становился крайне замкнутым.

В один вечер он позвонил в полицию и сообщил о стрельбе. Все члены семьи были найдены мертвыми — каждый с пулей в голове, прямо в своих кроватях. Причем в младенца выстрелили дважды. Мейсон заявил правоохранителям, что играл в подвале дома и ничего не видел.

В массовом убийстве подросток признался на допросе. Причиной, по его словам, стала усталость от конфликтов в семье и то, что Мэри, которую он считал родной, не была его биологической матерью. Сиск утверждает, что планировал убийства заранее.

По достижении совершеннолетия, Мейсону присудили пожизненный срок. В своем поступке он не раскаялся, пишет портал Mirror.

О еще одном жутком инциденте стало известно в середине апреля. В штате Висконсин 17-летнего подростка родом из Молдавии обвиняют в убийстве родителей и подозревают в подготовке покушения на президента США Дональда Трампа.