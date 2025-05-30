Подросток узнал секрет и убил всю семью

В США 14-летний подросток Мейсон Сиск убил всю семью, узнав тайну своей мамы. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Отмечается, что подросток был старшим сыном в семье 38-летнего Джона и 35-летней Мэри. Также супруги воспитывали детей 6, 4 лет и 6-месячного малыша. Незадолго до трагедии, произошедшей в 2019 году, Мейсон начал вести себя в школе «неподобающим образом».

После возвращения семьи из отпуска, в полицию поступил звонок. Мейсон сообщил прибывшим на место стражам порядка, что играл в подвале в видеоигры и слышал звуки стрельбы, но не знает, что произошло. В доме правоохранители нашли убитыми всех остальных членов семьи: они были застрелены в голову в своих кроватях.