Мигрант убил москвича из-за одной просьбы

В Балашихе Московской области мигрант из Закавказья ударил местного жителя в ходе конфликта. Мужчина впал в кому и умер в больнице. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

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По данным канала, перепалка началась после того, как москвич обратился к мигранту с просьбой не материться.

В пресс-службе Следственного комитета России по региону сообщили, что конфликт возник на железнодорожной станции Кучино.

В рамках расследования уголовного дела судом арестован уроженец Закавказья 2003 года рождения. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Нападавший был арестован.

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По словам очевидцев, иностранец проявлял агрессию и к другим прохожим. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 62-летняя женщина из подмосковной Балашихи приговорена к году и десяти месяцам колонии общего режима за организацию рабского труда.