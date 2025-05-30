Москвич задержан по делу о подготовке теракта в столице

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ. По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей.