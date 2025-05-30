В Абхазии задержали убийцу девушки - следователя полиции из Москвы

Это произошло во время совместной операции МВД России и МВД Абхазии в Гагрском районе соседней республики.

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"Здесь по горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве следователя столичной полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Им оказался 29-летний уроженец города Биробиджана".

Как выяснилось, жестокое преступление произошло 28 мая в одном из дачных домов на территории Адлерского района города-курорта Сочи.

В полиции уточнили, что в настоящее время для проведения процессуальных действий фигурант доставлен в город Сочи.

На кадрах видео, которое размещено в соцсетях, мужчина признался в совершении убийства. Он рассказал, что во время ссоры задушил девушку, а затем забрал у своей жертвы золотые украшения и решил скрыться на территории Абхазии.

При этом он подтвердил, что знал, кем и в каком городе работает его знакомая.