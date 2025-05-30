Тигр напал на туриста в зоопарке на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде тигр напал на индийского туриста, который собирался сфотографироваться с хищником. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Инцидент произошел в популярном тигрином зоопарке Tiger Kingdom. Животных там разрешают гладить», — говорится в публикации.

По информации SHOT, турист отделался незначительными ранами.

В январе газета Hindustan Times писала, что в Индии 55-летний фермер не выжил после встречи с тигром. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, недалеко от заповедника Катарниагхат. Житель деревни Маджра Банкати отправился собирать дрова в лесу, но в какой-то момент на него напал хищник.

Спустя некоторое время на поиски пострадавшего вышли члены семьи и деревенские жители. Фермера обнаружили в лесном массиве, но спасти не смогли. Животное полностью съело нижнюю часть корпуса, оставив только верхнюю и голову. Семье пострадавшего выплатили компенсацию в размере пяти тысяч рупий (около шести тысяч рублей).