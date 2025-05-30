Россиянин упал из-под купола цирка и разбился насмерть

Электромонтер сорвался со здания цирка в Волгограде и разбился насмерть. 38-летний мужчина монтировал проводку и упал с высоты 25 метров. Об этом пишет V1.RU.

По информации издания, трагедия произошла 29 мая, о происшествии рассказали друзья погибшего.

Информацию о ЧП подтвердил руководитель следственного отдела по Центральному району города Владимир Суров. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшей смерть человека по неосторожности».

По словам руководителя следственного отдела, электромонтер находился под куполом цирка, провалился в конструкции и упал с высоты. Он скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Петербурге во время ремонта крыши без страховки 27-летний мужчина упал с высоты шестого этажа и от полученных травм скончался.