Стало известно о проблемах умершей при загадочных обстоятельств певицы из ансамбля МВД

У умершей при загадочных обстоятельствах певицы из ансамбля МВД «Горница» Марии Мордасовой были проблемы в личной жизни. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «МК: Срочные новости».

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По информации издания, у артистки был конфликт с бывшим супругом, с которым женщина судилась за право воспитывать дочь. Пять лет назад суд ограничил ее в родительских правах и, несмотря на то что позже решение было отменено, возможность поддерживать общения с ребенком была «сильно затруднена».

Отмечается, что из-за проблем в семье у Мордасовой появились проблемы с психическим здоровьем — у артистки развилась депрессия.

Известно, что артистка попала в больницу, где рассказала полицейским, что ее избили и изнасиловали в квартире в Щербинке. У Мордасовой были диагностированы серьезные переломы, спасти ее не смогли.