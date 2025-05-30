В Новосибирске мужчины увезли девушку на авто и избили

В Новосибирской области мужчины посадили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль, увезли и избили. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

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«Под различными предлогами уговорили ранее знакомую несовершеннолетнюю сесть в автомобиль и увезли потерпевшую другой район города, при этом причинив ей телесные повреждения и высказывая в ее адрес угрозы», — говорится в сообщении.

По информации канала, в отношении двух местных жителей правоохранители возбудили уголовное дело. Их обвиняют в похищении человека и в незаконном лишении свободы.

По версии следствия, инцидент произошел 28 апреля в Кировском районе, где мужчины похитили несовершеннолетнюю девушку. В настоящее время прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела.

Также сообщается, что сейчас сибирячка дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Новосибирске женщина заигрывала с гаишником и попала на видео.