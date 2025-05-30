Массовое отравление россиян во время круиза стало причиной возбуждения дела

Уголовное дело возбудили из-за массового отравления людей на круизном лайнере «Михаил Булгаков». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

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Дело возбуждено по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий») УК РФ.

По данным ведомства, судно, которое 29 мая прибыло на Северный речной вокзал Москвы, эксплуатировалось с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил. В результате этого пассажиры заболели и были вынуждены обратиться к медицинскому работнику.

О том, что более ста человек отравились во время круиза по маршруту Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Валаам – Углич – Москва, стало известно 29 мая. По данным Telegram-канала «SHOT Проверка», вспышки отравления были и на предыдущих рейсах теплохода, однако «Михаил Булгаков» продолжал ходить по воде и дальше.

В пятницу, 30 мая, в лаборатории Роспотребнадзора заявили, что на судне был выявлен норовирус.