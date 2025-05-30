Следствие попросило заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тлиашиновой зарегистрирован в суде Москвы. Он отметил, что дату рассмотрения на сегодняшний день не назначили.

В апреле подмосковный главк СК РФ сообщил, что в отношении Тлиашиновой было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств).

Тлиашиновой инкриминируется неуплата налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у психолога знаменитостей и блогера Инны Тлиашиновой сформировалась задолженность перед налоговыми органами почти в полмиллиарда рублей.