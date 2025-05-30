С владельцев затонувших в Черном море танкеров запросили 85 млрд руб. компенсации

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) направила исковые заявления к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые в добровольном порядке не компенсировали экологический ущерб, на сумму 85 млрд руб. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы входим в судебный процесс, так как законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», — заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь танкера «Волгонефть-212») и ООО «Каматрансойл» (собственник судна) составила 49 460 085 849 руб. Сумма вреда, которая подлежит возмещению ЗАО «Волгатранснефть» (собственник танкера «Волгонефть-239»), — 35 483 862 830 руб.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.