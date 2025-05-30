Москвича осудили на девять лет колонии за изнасилование дочери

Бабушкинский суд Москвы приговорил неоднократно судимого мужчину к девяти годам лишения свободы за насильственные действия в отношении своей дочери, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК России.

"Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 26 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера над своей дочерью. Девочка рассказала о произошедшем родственнице, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Собранные по делу материалы в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимого.