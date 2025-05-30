Раскрыты жуткие подробности убийства семьи в центре Нижнего Новгорода

Нижегородский миллионер Василий Мельников мог убить жену и своих двоих сыновей на фоне депрессии, развившейся после проблем с бизнесом, которые начались весной 2022 года. Такие выводы можно сделать из фильма Елены Погребижской, который стал доступен в сети 29 мая 2025 года.

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Напомним, трагедия произошла в Нижнем Новгороде весной 2022 года. 23 марта в одной из квартир дома на улице Минина были найдены тела самого Василия, его жены Галины и двоих детей четырех и десяти лет. На трупа были обнаружены ножевые ранения.

Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в качестве основной — убийство мужчиной всей семьи с последующим причинением смерти себе. Следов проникновения в жилище посторонних не выявлено. Тогда же из ряда источников стало известно, что глава семейства планировал уйти из жизни и предлагал супруге «переехать на облачко».

Погибший возглавлял компанию «Медстом», которая занималась поставками дорогостоящего медицинского оборудования из Европы. В новой программе близкие семьи уточнили, что после февральских событий 2022 года у Василия заблокировали счета. Его бизнес, который он строил на протяжении 20 лет, оказался под угрозой. На тот момент супруги отдыхали на Мальдивах, и у него случился психотический срыв. Он начал много пить и прямо на отдыхе хотел покончить с собой. Жене удалось успокоить его на какое-то время, а сразу по возвращении в Россию она повезла его к психиатру.

Врач поставил диагноз: «Депрессивное расстройство, текущий эпизод умеренной степени тяжести». Ему предложили лечь в больницу, но он отказался. Тогда мужчине прописали антидепрессанты и успокаивающие процедуры. На последнем приеме у специалиста он признался, что иногда пропускает прием таблеток, так как не хочет к ним привыкать.

Позже Галина перезвонила доктору и сообщила, что Василий спросил ее о том, не хочет ли она вместе с ним и детьми «переехать на облачко». После этих слов, по рассказу подруги, женщина ударила мужа и пригрозила ему, что соберет детей и уйдет, если он не возьмет себя в руки. В ответ Василий сказал, что неудачно пошутил, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки.

Что касается компании, то Мельниковы отправили всех сотрудников в отпуск, а домработницу и повара уволили, потому что им нечем было им платить.

Позже на месте убийства криминалисты нашли записку, в которой Василий говорит о том, что не хочет жить в мире, где за него все решили, и слишком любит жену и детей, чтобы оставить их одних.

Семью похоронили в Тумботино в Павловском округе Нижегородской области, где покоится мать Василия. Теперь бабушка (мать Галины) хочет перенести останки дочери и внуков в другое место, чтобы они не оставались рядом с убийцей.