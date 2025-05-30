Мигранты, которые угрожали москвичу на Ford переломом шеи, ездят на автомобилях дороже 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал».

По его данным, один из нападавших получил трое суток административного ареста, а женщине выписали штраф в размере 1 тыс. рублей.

«Нигде не работают, налоги не платят, но гоняют на дорогих внедорожниках за десятки миллионов рублей. По информации нашего источника, заработали деньги в Балашихе на торговле гнилыми овощами и фруктами, с помощью этой деятельности обросли коррупционными связями. На суде ныли, что они многодетные, бедные и больные», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал уточняет, что госномера машин, на которых были мигранты на вирусных видео, зарегистрированы уже на других автомобилях.

До этого сообщалось, что в Москве мигрантки набросились на водителя из-за того, что он не пропустил их на дороге. Девушки вылили на автомобиль кофе, потом выскочили и начали бить по машине ногами.

Супруга водителя запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины что-то кричат и начинают драку с водителем. Далее на записи заметно, что на место инцидента приехали мужчины, которые также повышали голос на москвича.