СК завел дело из-за атаки ВСУ на Курск

Уголовное дело возбуждено после массированной атаки украинской армии на Курск 30 мая, сообщил Следственный комитет России в пятницу.

Дело возбуждено по статье «Террористический акт», следствие установило, что в ночь на 30 мая дроны ВСУ самолетного типа атаковали гражданские объекты в Курске, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Повреждения получили жилые дома и областная больница. Из-за падения фрагментов дрона на гражданский автомобиль ранения получил мирный житель.

Ранее сообщалось, что при ночной атаке беспилотников на Курск пострадал мужчина, также обломки повредили здание городской больницы.

Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 27 дронов над Белгородской и Курской областями.