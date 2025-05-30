Бывшему медиаменеджеру Пригожина вынесли приговор за вымогательство

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Горбунова признали виновным по статьям 163 («Вымогательство») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Он получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере полумиллиона рублей.

По версии следствия, в 2024 году медиаменеджер вымогал деньги у депутата и угрожал распространить информацию, подрывающую его деловую репутацию. За молчание он просил от 10 до 20 миллионов рублей, но при этом все равно разместил в Telegram-каналах и на других ресурсах сведения, позорящие парламентария.

Как уточняет Александр Малькевич. Вину по делу Горбунов так и не признал.

Медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году. Ее связывают с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.