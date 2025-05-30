СК РФ предъявил обвинения в теракте подростку за поджог объекта ж/д в Выборге

Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему поджог на объекте железной дороги в Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

© СК РФ

По ее словам, инцидент произошел 12 апреля текущего года. Несовершеннолетний поджег объект транспортной инфраструктуры на станции Выборг, тем самым дестабилизировав деятельность железной дороги. Как рассказал сам подросток, он выполнял задание человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов и угрожавшего ему.

«Общение с куратором осуществлялось в одном из мессенджеров», — уточнила Петренко.

На этом фоне подростку 2010 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. Речь идет о совершении террористического акта.

«В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила представитель СК РФ.

Она отметила, что в настоящее время сотрудники ведомства продолжают собирать доказательства по данному уголовному делу.