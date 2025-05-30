СКР раскрыл подробности об обвиненном в совершении теракта подростке

Lenta.ru

В Ленинградской области следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку, совершившему теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

СКР раскрыл подробности об обвиненном в совершении теракта подростке
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По данным ведомства, 12 апреля школьник поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Выборг. Он рассказал, что совершил преступление по указанию человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов и угрожавшего ему.

Возбуждено дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Подросток арестован.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях шестерых человек, которые совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных ко Дню победы.

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