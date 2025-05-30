В Приморье в жилом доме взорвался водонагреватель и разрушил стену

В городе Спасск-Дальний Приморского края в жилом доме взорвался титановый водонагреватель. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ведомство начало проверку после инцидента в многоквартирном доме №6 на улице Шиферной. По предварительным данным, в одной из квартир произошло повреждение внутренних стен и окон из-за разгерметизации водонагревательного оборудования.

Врио главы Спасского муниципального района Олег Митрофанов в своем Telegram-канале отмечал, что пострадавших нет.

Всех жильцов дома эвакуировали. На месте работает оперативный штаб под руководством и.о. прокурора города Александра Смирнова.

Как сообщили в прокуратуре, после выяснения всех обстоятельств будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Восстановление жилищных прав граждан находится на особом контроле. Также под надзором остаются ход и результаты процессуальной проверки.

В начале мая взрыв произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения для жильцов. Пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ее госпитализировали.