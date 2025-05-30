Две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию

В Новосибирске две женщины помогли сотням иностранцев незаконно перебраться в Россию. Об этом сообщает издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России.

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«Женщины организовывали иностранцам изготовление фиктивных трудовых договоров, поддельных миграционных документов, оформляли незаконную прописку в Новосибирске и области», — уточнили в силовом ведомстве, добавив, что за оказание услуг они брали вознаграждение.

По делу о незаконной миграции правоохранители задержали 35-летнюю и 36-летнюю местных жительниц, которые недавно получили гражданство РФ.

По предварительной информации, с 2023 года предполагаемые преступницы легализовали более 400 приезжих.

До этого в Петербурге женщину заподозрили в легализации мигранток-нянь. По предварительной информации, 45-летняя бизнес-леди помогла оформить документы более 300 женщинам.