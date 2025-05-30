СК выступил с обвинением в адрес Акунина*

Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, уголовное дело в отношении него направлено в суд.

"Доложено о направлении в суд уголовного дела в отношении скрывающегося за рубежом гражданина РФ и Великобритании, писателя Г. Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин. Он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Акунин дважды в течение прошлого года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иностранных агентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Акунину заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения.