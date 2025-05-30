В Кузбассе задержали главу Кемеровского района

Глава Кемеровского района Кемеровской области Марина Коляденко задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Также были задержаны заместитель директора по экономике и финансам Павел Стариков и заместитель директора по коммерческим вопросам компании "Кемеровский ДСК" Александр Турбаба, который приходится мужем замгубернатора Кузбасса по внутренней политике, сообщили ТАСС в окружении задержанных.

"Задержана Марина Коляденко, в отношении которой возбуждено дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также задержаны Павел Стариков и Александр Турбаба по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что задержания проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Кемеровского района Татьяны Коноваловой. Ее в феврале 2025 года обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот.