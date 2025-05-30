ЦОС ФСБ опубликовала видео задержания и допросов совершивших поджоги к 9 Мая по заданию Украины.

В ходе допроса один из задержанных рассказал, как его заставили совершить преступления мошенники. Также ФСБ показала содержание телефонов задержанных и их переписку с украинскими кураторами.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в трёх регионах России шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию Киева подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации к 9 Мая.