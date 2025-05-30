Причиной взрывов в Приморье стало возгорание баллонов

RT на русском

Причиной взрывов в Приморье стало возгорание баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей, заявили в правительстве со ссылкой на данные краевой Антитеррористической комиссии.

Стала известна причина взрыва в бухте Десантная в Приморье
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«Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью... Повреждений административных зданий, жертв — нет», — говорится в сообщении.

Ранее два взрыва прозвучали в районе бухты Десантная во Владивостоке. Последствия взрывов во Владивостоке устранены.

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