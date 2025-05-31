Мужчина открыл стрельбу в отеле Краснодара

В Краснодаре полиция начала проверку после стрельбы в одном из местных отелей. Правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь в холле из травматического оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Инцидент произошел утром 31 мая в отеле на улице Российской.

"32-летний житель одной из соседних республик, снявший там номер, вышел в холл с травматическим оружием в руках и выстрелил в стену", - отметили в пресс-службе полиции региона.

После выстрела мужчина вышел на улицу, там его задержали сотрудники Росгвардии. По информации МВД, в результате происшествия никто не пострадал.