Два поросенка погибли на ферме в Удмуртии из-за пожара

Недалеко от деревни Малый Казес Шарканского района во время пожара на ферме погибли два поросёнка. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

«В коридоре родильного отделения здания свинокомплекса загорелась электропроводка, начала тлеть внутренняя обшивка – дерево, обшитое пластиковой плёнкой. Пара поросят задохнулась канцерогенами, выделяемыми тлеющим пластиком», – поделился дознаватель МЧС России Иван Баталов.

По его словам, персонал комплекса сработал оперативно, благодаря чему удалось избежать большого ущерба.

Возгорание потушено на площади три кв. м, повреждена внутренняя отделка.