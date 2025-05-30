Российского студента нашли под окнами дома после разговора с отцом

В деревне Новое Девяткино Ленинградской области 19-летнего студента нашли под окнами дома после разговора с отцом, спасти его не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

© Lenta.ru

Российский юноша проживал в квартире на 13 этаже вместе с родителем. Последний рассказал, что в данный момент разводится со своей женой. В день случившегося ему позвонили судебные приставы и объявили о необходимости платить алименты. Мужчина рассказал об этом своему сыну. Тот отреагировал остро и взял нож. Отец его отобрал и ушел в туалет.

Когда мужчина вернулся, сын был уже внизу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

До этого сообщалось, что в Шушарах старшеклассницу с переломанными ребрами обнаружили под окнами девятиэтажки.

Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра.