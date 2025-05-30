Защита россиянина Тордена подала апелляцию на приговор суда Финляндии
Наталия Мальгина, адвокат россиянина Воислава Тордена, заявила о подаче 13 мая апелляции на приговор суда Финляндии.
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Мы подали апелляцию заблаговременно, ещё 13 мая. В стостраничном тексте с избытком приведены факты, подтверждающие полную невиновность Тордена. Сторона обвинения также планировала подать апелляцию», — заявила юрист.
Он добавила, что в настоящий момент даты рассмотрения дела по существу пока не известны.
14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в якобы военных преступлениях на Украине.
МИД России назвал предвзятым приговор Тордена в Финляндии.