Защита россиянина Тордена подала апелляцию на приговор суда Финляндии

Наталия Мальгина, адвокат россиянина Воислава Тордена, заявила о подаче 13 мая апелляции на приговор суда Финляндии.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Мы подали апелляцию заблаговременно, ещё 13 мая. В стостраничном тексте с избытком приведены факты, подтверждающие полную невиновность Тордена. Сторона обвинения также планировала подать апелляцию», — заявила юрист.

Он добавила, что в настоящий момент даты рассмотрения дела по существу пока не известны.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в якобы военных преступлениях на Украине.

МИД России назвал предвзятым приговор Тордена в Финляндии.