ФСБ задержала в трех регионах России подозреваемых в поджогах по заданию Киева

Шесть молодых людей задержаны в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях за поджоги, которые они совершали после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Деятельность россиян 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения была предотвращена сотрудниками ФСБ России, а также следователями и правоохранителями. По данным ведомства, молодые люди по указанию спецслужб Украины подожгли транспортные объекты и декорации, которые были установлены в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Задержанные рассказали во время допроса, что после разговора с телефонными мошенниками перевели на "безопасные счета" от 100 тысяч до миллиона рублей. После этого им позвонили якобы полицейские, которые, угрожая им привлечением к уголовной ответственности за финансирование украинских военных, вынудили их поучаствовать в мероприятиях по проверке антитеррористической защищенности объектов, в рамках которых они совершили поджог.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко уточнила, что одному из подростков предъявлено обвинение в теракте за поджог транспортного объекта, который был реализован на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги в Ленинградской области днем 12 апреля.