Шестеро молодых людей в трех регионах России, включая несовершеннолетнего, были задержаны после того, как под воздействием через мессенджеры совершили поджоги транспортных объектов и праздничных декораций.

ФСБ России сообщила, что спецслужбы Украины все чаще используют интернет, социальные сети и мессенджеры для вовлечения россиян в преступную деятельность, передает ТАСС. Недавно в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях были задержаны шесть молодых людей, среди которых оказался несовершеннолетний. Они стали жертвами мошенников, которые заставили их перевести деньги на так называемые «безопасные счета», а также под влиянием фальшивых представителей правоохранительных органов совершить поджоги транспортной инфраструктуры и декораций ко Дню Победы.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули: «ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан и особенно молодежи в преступную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения».

В ведомстве также отметили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через WhatsApp или Telegram, не присылают фотографии своих документов и не требуют данные паспортов или банковских карт, а также не привлекают дистанционно к оперативным мероприятиям. В ФСБ призвали россиян быть особенно внимательными и не поддаваться на уловки вербовщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта. Киев пообещал задержанному в России пистолет для совершения убийства. В Госдуме заявили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.