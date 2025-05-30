Артистка ансамбля МВД умерла после изнасилования в Москве

Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» Мария М. скончалась после пережитого избиения и изнасилования за неделю до смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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38-летнюю женщину, отмечает Telegram-канал, подвергли физическому и сексуальному насилию в ее квартире в Щербинке. Другие детали следствию неизвестны, поскольку артистка не успела их рассказать.

Как сообщает Mash, Мария обратилась за помощью в правоохранительные органы не сразу — только спустя неделю после случившегося. Она приехала к своей подруге и рассказала, что была вынуждена пропустить выступление из-за синяков на теле. Артистка осталась ночевать у приятельницы, чтобы прийти в себя. Однако через два дня Марии стало хуже, ее подруга вызвала скорую и позвонила отцу женщины. Уже в больнице состоялась первая беседа артистки с сотрудниками МВД.

Предварительно, Марии не стало от осложненного перелома ребер. У нее осталась 11-летняя дочь, которая живет с отцом.

Накануне стало известно, что в Москве два мигранта изнасиловали женщину и ограбили ее. Инцидент произошел в районе Люблино.