В Башкирии прыжок с пирса для 14-летнего подростка, предположительно, мог закончиться трагедией. Юноша нырнул в воду и пропал. Его уже около суток ищут спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС России.

Инцидент произошел 29 мая в селе Энергетик в Нефтекамске. Подросток спрыгнул в воду в районе водоотводного канала Кармановской ГРЭС.

«Со слов очевидцев, подросток нырнул с пирса и больше не вынырнул. На месте работает оперативная группа и сотрудники ГИМС МЧС Башкортостана, а также спасатели Госкомитета РБ по ЧС», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что проводят водолазные работы и следственные мероприятия.

До этого в Бурятии объявили о поисках семилетнего мальчика, который пропал на реке. Ребенок забежал в заросли кустов, пока двое его друзей купались в водоеме. После этого его никто не видел.