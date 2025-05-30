Повредивший здание больницы в Курске дрон был начинен железными шариками

Внутри украинского дрона, который упал на территорию городской больницы в центре Курска, находились металлические шарики. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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По его словам, поражающие элементы разбросаны по территории медицинского учреждения. На одном из фрагментов беспилотника обнаружена надпись на украинском языке. Власти и экстренные службы продолжают осмотр места происшествия.

Обломки дрона задели здание стационара, выбили окна, повредили крышу и обшивку. Также пострадали соседние многоэтажные дома.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в результате ночной атаки пострадал 27-летний местный житель — его госпитализировали с осколочными ранениями.

Всего за ночь в Курской области сбили 12 беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Помимо этого 15 дронов уничтожили в Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».