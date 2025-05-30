Житель Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности. Мужчине показалось, что с ней заигрывает сосед. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что в четверг, 29 мая, 41-летний местный житель закатил сцену ревности своей 40-летней супруге. При этом женщина все обвинения отрицала, однако мужчина ей не поверил.

Сначала он ударил ее скалкой по голове, а когда увидел, что женщина все еще дышит, задушил супругу подушкой. После этого преступник сам вызвал полицию. У них остались трое детей — четырех, 10 и 14 лет, передает Telegram-канал.

В ночь с 27 на 28 мая подросток устроил поножовщину на дне рождения подруги в Байкальске. Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый открыл в доме газ и устроил взрыв.