Дудаев опроверг «чеченский след» в подрыве ветерана СВО в Ставрополе

Информация о том, что в подрыве ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева замечен «чеченский след», не соответствует действительности и является дипфейком. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

Дудаев показал видео, на котором губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров якобы говорит, что расправа над ветераном СВО в регионе связана с мотивами местами и вражды, это преступление якобы совершили представители кавказского этноса. Кроме того, на другом ролике группа людей представилась соседями Гурциева и также говорят о подозрениях в сторону жителей Кавказа.

Министр пояснил, что появившиеся в сети кадры были сняты в 2023 году. Там, где смонтирована речь губернатора, изначально Владимиров комментировал случай нападения стаи собак, в роли «соседей» оказались жители Подмосковья, которые записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

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По словам Дудаева, случившееся можно назвать попыткой информационной диверсии украинских спецслужб с помощью искусственного интеллекта.

«К моей старой записи подрисовали звук с «версиями» о трагедии, произошедшей с Зауром Александровичем Гурциевым. Заявляю: это подделка», — написал сам губернатор Владимиров в Telegram.

Взрыв у жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая. Помимо Гурциева, его жертвой стал другой мужчина, который, по данным следствия, принес бомбу в сумке на встречу с ветераном СВО и подорвал ее.

Гурциев после службы в зоне СВО командовал воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и получил одну из медалей за участие в освобождении Авдеевки. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявлял, что Гурциева планировали перевести на работу в краевую администрацию.